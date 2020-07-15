Российский вуз поднимет стипендии абитуриентам с высоким баллом на ЕГЭ

Уральский федеральный университет (УрФУ) поднимет стипендии абитуриентам, получившим высокий балл на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и зачисленным на первый курс вуза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УрФУ в среду, 15 июля.

«Стипендии от 10 до 30 тысяч рублей будут выплачивать ежемесячно поступившим в вуз высокобалльникам и олимпиадникам», — приводит агентство сообщение университета.

При этом в пресс-службе вуза уточнили, что стипендия будет назначаться зачисленным как на бюджетное, так и на контрактное отделение. Для получения стипендии сумма баллов ЕГЭ на инженерно-технических направлениях должна быть выше 265, на гуманитарных — выше 280.

«Мы всегда поддерживаем талантливых ребят и уверены, что такие стипендии — лишь первое подспорье для успешной студенческой жизни», — подчеркнули в вузе.

Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в России пришлось дважды переносить. Было решено, что в период пандемии экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 17 июня Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году. Выпускникам, которые сдают экзамен в этом году, можно находиться в пункте ЕГЭ без масок и перчаток, тогда как организаторы должны носить средства индивидуальной защиты для профилактики коронавируса. Провести ЕГЭ дистанционно оказалось невозможно.