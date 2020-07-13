Российским школьникам рассказали о правильном завтраке перед ЕГЭ

Утром перед экзаменом рекомендуется плотно позавтракать, но не переедать и не злоупотреблять шоколадом. Об этом рассказала главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в разговоре с агентством «Москва».

По ее словам, сдающим Единый государственный экзамен (ЕГЭ) выпускникам лучше взять плитку шоколада с собой для легкого перекуса. «В период различных стрессовых нагрузок, в том числе экзаменов, не стоит злоупотреблять сладостями. Для того чтобы чувствовать себя бодрым и работоспособным, необходимо придерживаться принципов здорового питания, не переедать», — отметила Стародубова, подчеркнув, что завтрак должен составлять примерно 25 процентов дневного рациона.

Завтрак перед экзаменом должен быть насыщен белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными веществами, чтобы насытить организм. Для этого подойдут, в частности, блюда из яиц. Например, омлет.

Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в России пришлось дважды переносить. Было решено, что в период пандемии экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 17 июня Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году. Выпускникам, которые сдают экзамен в этом году, можно находиться в пункте ЕГЭ без масок и перчаток, тогда как организаторы должны носить средства индивидуальной защиты для профилактики коронавируса. Провести ЕГЭ дистанционно оказалось невозможно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!