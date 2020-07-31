Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября

Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября. Такое указание дал глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает ТАСС.

«Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новый учебный год в российских школах и вузах начнется 1 сентября в традиционном формате. Последние могут перенести начало учебного года, но не более чем на два месяца. Голикова добавила, что 92 процента российских вузов также планируют начать учебный год 1 сентября в традиционном формате, остальные 8 процентов — с 14 сентября.