Связь второй волны коронавируса и начала учебного года в России опровергли

Вторая волна коронавируса не будет связана с возвращением иногородних студентов в Москву и Санкт-Петербург к началу учебного года. Рост заболеваемости из-за возобновления занятий опроверг директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян, передает ТАСС в четверг, 30 июля.

«Осенью можно ожидать подъема заболеваемости СОVID-19, но не 10-14 сентября, а в связи с сезонным ростом ОРВИ. Если сравнивать с весной [апрель-май], то такого уровня заболеваемости быть не должно», — сказал он, подчеркнув, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции постепенно формируется, а к началу осени иммунная прослойка в Москве и Петербурге увеличится. Эксперт отметил, что это «вселяет еще больше оптимизма относительно того, как пройдет начало учебного года».

Комментируя выводы ученых о росте заболеваемости из-за начала учебного года, Тотолян заявил: «Чтобы сказать, правильны ли расчеты, необходимо увидеть сами расчеты, а не их конечный результат. Из заданного вопроса непонятно, какие факторы, кроме длительности инкубационного периода, были учтены при моделировании».

Ранее ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) объявили, что иногородние студенты, которые к учебному году вернутся в Москву и Санкт-Петербург, могут спровоцировать вторую волну коронавируса. По прогнозам СПбГУ, с 10 по 14 сентября количество заражений в столицах может вырасти на 10-15 процентов. «На мой взгляд, все иногородние студенты, приезжая, должны проходить обязательное тестирование или, в качестве более строгой меры, двухнедельный карантин», — заявил соруководитель рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы Алексей Боровков.