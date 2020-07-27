Власти направят по медработнику в каждую российскую школу

В каждой российской школе с начала учебного года будет присутствовать медицинский работник. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

По словам министра, на период с 1 по 14 сентября в каждую школу будет направлен медик. Кравцов также отметил, что данный шаг уже согласован с Министерством здравоохранения.

Ранее глава Минпросвещения рассказал о формате нового учебного года. Он заявил, что учебный год в российских школах начнется с 1 сентября в обычном формате, дистанционное обучение вводить не будут. Министерство также готовится к проведению традиционных линеек.