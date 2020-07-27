Минпросвещения объявило формат нового учебного года

Новый учебный год в российских школах начнется с 1 сентября в обычном формате, дистанционное обучение вводить не будут. Такой формат объявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Кравцов добавил, что Минпросвещения готовится к открытию всех школ и проведению традиционных линеек.

8 июля Кравцов говорил, что традиционных линеек 1 сентября не будет из-за пандемии коронавируса и добавил, что мероприятие «пройдет немножко в другом формате». 9 июля он сообщил, что 1 сентября пройдут традиционные линейки, но с мерами безопасности из-за коронавируса.

Министр просвещения также уточнил, что нужно будет обеспечить необходимые условия, чтобы не подвергать опасности здоровье школьников и учителей.

За последние сутки в России зафиксировали 5635 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за весь период пандемии в стране выявили 818 120 случаев коронавируса в 85 регионах, 13 354 летальных исхода и 603 329 случаев выздоровления.