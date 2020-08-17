Раскрыты правила ношения масок для российских школьников и учителей

Школьные учителя должны будут носить маски в новом учебном году, ученики могут не пользоваться ими. Правила ношения средств индивидуальной защиты раскрыли в Минпросвещения, передает ТАСС.

В министерстве уточнили, что дети должны будут носить маски только если на этом будут настаивать родители. Правила объяснили необходимостью профилактики коронавируса.

11 августа сообщалось, что занятия в российских школах и вузах начнутся первого сентября в очном формате с соблюдением всех мер предосторожности. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, ношение медицинских масок будет обязательным, а занятие физкультурой будут проходить на улице.

В тот же день стало известно, что в начале нового учебного года в российских вузах учащимся будут регулярно измерять температуру, а в самих учебных заведениях — дезинфицировать воздух. Для студентов, у которых есть хронические заболевания, получат возможность перейти на индивидуальные учебные планы. При этом иностранные студенты смогут вернуться на учебу только после двухнедельного карантина.

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