Занятия в российских школах и вузах 1 сентября начнутся в очном формате

Занятия в школах и вузах в России начнутся 1 сентября в привычном очном формате, будут соблюдаться все меры санитарной безопасности. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, пишет РИА Новости.

«На текущий момент уже 36 485 образовательных организаций прошли все процедуры и полностью готовы к учебному году. Работа идет в плановом режиме», — сказал он.

По его словам, ношение медицинских масок в помещении станет обязательным. Занятия по физкультуре будут проходить на свежем воздухе.

Ранее Кравцов говорил, что с начала учебного года в каждой российской школе будет присутствовать медицинский работник.

Инфекционист, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков отмечал, что открытие школ и отмена дистанционного обучения не должны привести к росту заболеваемости коронавирусом, если будут соблюдаться меры предосторожности. Согласно статистике дети заражаются инфекцией реже. Даже если школьник заболел и пришел на учебу, то активного распространения вируса не будет.

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