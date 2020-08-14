В Госдуме призвали обеспечить российских школьников и студентов масками

Депутат Госдумы Василий Власов призвал обеспечить российских школьников и студентов, которые с 1 сентября выйдут на учебу, медицинскими масками. Соответствующее письмо он направил главе Минздрава Михаилу Мурашко, копия документа есть в распоряжении RT.

«В целях предотвращения развития болезни предлагаю рассмотреть возможность обеспечения школьников и учащихся средних специальных и высших учебных заведений защитными масками до конца 2020 года на безвозмездной основе», — говорится в письмо. Власов подчеркнул, что в стране по-прежнему фиксируются новые случаи заражения COVID-19.

Таким образом, считает депутат, можно будет предотвратить распространение болезни внутри учебных заведений, учащиеся которых тесно взаимодействуют друг с другом.

Ранее сообщалось, что занятия в школах с 1 сентября начнутся в очном формате. При этом будут соблюдаться все меры санитарной безопасности: в помещении обязательно будет носить маски, а физкультура будет проходить на свежем воздухе. В вузах же студентам будут измерять температуру, а помещения будут дезинфицировать.