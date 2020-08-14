Массовые мероприятия в российских школах запретили до конца 2020 года

Массовые мероприятия во всех школах России будут запрещены до конца 2020 года для борьбы с распространением коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Запрет продлится до 1 января 2021 года. «Определенные корректировки будут, но они никоим образом не отразятся на образовательном процессе», — уточнил глава Минпросвещения.

Российские школы и вузы начнут работу 1 сентября в привычном очном формате. При этом до 1 января следующего года для образовательных учреждений будут действовать новые санитарно-эпидемиологические правила. Учителей и учащихся обяжут носить маски в здании и соблюдать социальное дистанцирование, уроки физкультуры будут проходить на улице. Помещения будут дезинфицировать. Устанавливается контроль над температурными показателями с занесением данных в специальный журнал.