В Минпросвещения отреагировали на поборы в школах из-за коронавируса

Руководство школ не должно устраивать поборы и брать с родителей деньги на закупку средств индивидуальной защиты. Регионы должны сами обеспечивать школы всеми необходимыми средствами гигиены и защиты от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Дмитрия Глушко, передает ТАСС.

«Каждый регион знает о мерах, имеет все необходимые возможности, механизмы и инструменты для реализации мер защиты здоровья. Более того, система образования оснащалась гигиеническими средствами и в ходе ЕГЭ [Единого государственного экзамена], который нам удалось провести без вспышек заболеваний», — сказал Глушко. В министерстве также подчеркнули, что жалобы на поборы пока не носят массовый характер.

Ранее стало известно, что руководство школ в некоторых российских регионах потребовало от родителей сдать деньги на рециркуляторы воздуха, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора по профилактике и борьбе с коронавирусом. От семей потребовали от 500 до 700 рублей на закупку оборудования. Россияне пожаловались депутатам.