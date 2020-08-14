Россияне пожаловались на поборы в школах из-за коронавируса

Руководство школ в некоторых российских регионах потребовало от родителей сдать деньги на рециркуляторы (очистители) воздуха, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора по профилактике и борьбе с коронавирусом. Об этом в своем Facebook написала депутат Госдумы Алена Аршинова, координирующая проект «Новая школа» партии «Единая Россия».

По ее словам, жалобы поступили из Башкирии, Хабаровского края, Владимирской, Волгоградской, Тамбовской и Челябинской областей. Там от семей потребовали от 500 до 700 рублей на закупку оборудования. «Мы проверяли каждый случай, и, действительно, информация подтвердилась», — отметила Аршинова.

Партия обратилась в Министерство просвещения с требованием прекратить сбор средств. «Никаких поборов быть не должно. Закупаться рекомендованные надзорным ведомством устройства должны за счет бюджетных средств», — подчеркнула парламентарий, добавив, что ЕР будет реагировать на все обращения родителей по этому вопросу.

Занятия в российских школах 1 сентября начнутся в привычном очном формате. Детей и учителей обяжут носить маски в помещении, уроки физкультуры пройдут на свежем воздухе. В вузах студентам будут измерять температуру, а помещения начнут дезинфицировать.