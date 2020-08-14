Поступившей в вуз россиянке отказали в обучении из-за инвалидности

Окончившая школу и успешно сдавшая экзамены россиянка Дженнет Базарова поступила в Московский городской университет управления правительства Москвы имени Юрия Лужкова (МГУУ ПМ), однако ее не приняли из-за инвалидности. Девушка перемещается в инвалидной коляске. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Базаровой, после прохождения вступительных испытаний на факультет международных отношений ей позвонили из приемной комиссии вуза и сообщили, что она принята. Спустя несколько дней девушка приехала в вуз, чтобы подписать договор, однако там ей сказали, что не готовы «видеть инвалида в числе своих студентов». При этом на сайте университета указано, что средства обучения и воспитания студентов приспособлены для использования в том числе и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

«Важно отметить, что я прошла все этапы поступления, не скрывая, что передвигаюсь на инвалидной коляске, вплоть до этапа подачи документов. Вуз же, несмотря на то что все видимые и невидимые барьеры были пройдены мной законными методами, оказался не готов видеть в своих стенах студента на коляске, хотя официально он считается полностью доступным», — подчеркнула Базарова.

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