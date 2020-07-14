В Москве суд отказал в иске обвиненной в нарушении карантина инвалиду

Суд отказался рассматривать и вернул иск профессора РУДН, инвалида первой группы Ирины Карабулатовой к властям Москвы. Об этом она рассказала в беседе с принадлежащем Григорию Березкину РБК.

Москвичка заявила, что подала иск не из-за того, что ее обвинили в нарушении карантина и выписали штраф. Она пояснила, что этот вопрос успешно урегулировали. По ее словам, после того, как инцидент с назначением штрафа был урегулирован, ей заявили, что она «все равно виновата». Карабулатова отметила, что это привело к ухудшению ее здоровья.

В связи с этим Карабулатова подала иск в суд, однако он отказался рассматривать дело. «Ни медицинские документы, никакие другие не были взяты во внимание вообще», — заметила она.

В пресс-службе Пресненского суда Москвы подтвердили изданию, что отказали в удовлетворении исковых требований Карабулатовой 13 июля. «Мотивированное решение будет изготовлено в течении пяти дней», — сообщили в пресс-службе.

В мае Карабулатова получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции. В период пандемии у нее обострился тонзиллит, приехавшая на дом врач диагностировала ОРВИ. После этого Карабулатова не установила приложение «Социальный мониторинг» на свой телефон, поскольку он не поддерживает такую функцию. В этом случае власти должны были обеспечить ей доступ к приложению, но вместо этого выписали штраф. Позже стало известно, что москвичке выписали еще один штраф за нарушение карантина.

В июне женщина подала в суд на столичный Главконтроль по факту двух выписанных ей штрафов за нарушение карантина. Она потребовала выплатить ей один миллион рублей за моральные страдания, которые она испытала от штрафов, безрезультатных звонков в различные ведомства и службы, а также от заявлений властей, которые «ставили под сомнение ее добросовестность и честность».

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