Прикованная к постели москвичка подала в суд из-за штрафа за нарушение карантина

Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из дома и прикована к постели из-за проблем с позвоночником, подала в суд на столичный Главконтроль по факту двух выписанных ей штрафов за нарушение карантина. Это первый подобный иск в Москве, сообщает «Коммерсантъ».

Женщина потребовала выплатить ей один миллион рублей за моральные страдания, которые испытала от штрафов, безрезультатных звонков в различные ведомства и службы, а также от заявлений властей, которые «ставили под сомнение ее добросовестность и честность». Карабулатова утверждает, что у нее ухудшились здоровье и сон, ей постоянно приходилось доказывать, что «она не виновата и действительно является инвалидом».

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Первое сообщение о штрафе в четыре тысячи рублей лечившаяся от ОРВИ москвичка получила 11 мая после того, как не смогла установить на свой старый телефон приложение «Социальный мониторинг», никаких гаджетов ей не выдали. Следующие три дня она пыталась самостоятельно разобраться с проблемой, звонила в департамент здравоохранения Москвы, Роспотребнадзор, Главконтроль и столичный департамент информационных технологий, но это не дало результатов. Через неделю она рассказала о произошедшем в соцсетях, об этом написали в СМИ, после чего ей позвонили из Главконтроля. В исковом заявлении сказано, что чиновники пообещали отменить штраф, но «в агрессивной форме расспрашивали, куда и зачем она обращалась», а потом ей пришло уведомление о втором штрафе. Об отмене взысканий ей сообщили только 28 мая.

Жители Москвы неоднократно жаловались на «Социальный мониторинг», через который граждане с коронавирусом и симптомами ОРВИ сообщают о своем местонахождении. Начальник Главконтроля Евгений Данчиков обещал москвичам новый сервис для обжалования штрафов.

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