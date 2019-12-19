Россиянин без ног ежедневно ползал по лестницам в ТЦ из-за проблем с пандусом

Житель Перми без ног и в инвалидной коляске не смог воспользоваться пандусом в местном торговом центре и был вынужден ползти по лестницам на руках. Очевидцы сняли это на камеру, снимки опубликованы в паблике «Народный Комиссар» во «ВКонтакте».

«По имеющемуся для галочки пандусу не подняться. Стыдно за город», — написал автор публикации.

Представитель ТЦ «Товары Прикамья», где были сделаны снимки, в разговоре с РИА Новости сообщил, что инвалид отказался от помощи сотрудников торгового центра, и уточнил, что в здании есть пандусы, но не везде, потому что конструкция постройки 1950-х годов не всегда позволяет их поставить. Собеседник агентства добавил, что мужчину в инвалидной коляске знают все сотрудники торгового центра. Он живет в соседнем доме и появляется здесь ежедневно.

«Мы неоднократно предлагали ему помощь, но он отказывается, говорит, что и в свою квартиру поднимается таким образом», — сказал представитель площадки, добавив, что посетитель ТЦ расстроился из-за публикации снимков.

По факту инцидента прокуратура проводит проверку.

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