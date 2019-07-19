Россияне пожалели 16 рублей на подъемник для ветерана в инвалидной коляске

В Костроме муниципальные чиновники подали в суд на жителей пятиэтажки из-за их отказа платить за электроподъемник для соседа с инвалидностью. Об этом сообщила «Российская газета».

Как пишет издание, ветеран войны в Афганистане Игорь Жулев больше четырех лет добивался установки пандуса, однако большинство жителей выступали против. Мужчина также просил помощи у властей. В результате у супруги Жулева появились проблемы со спиной, так как ей приходилось регулярно поднимать коляску.

В конце 2017 года суд обязал мэрию Костромы установить пандус. Спустя год в подъезде появился электроподъемник за 500 тысяч рублей, однако жильцы отказались ставить его на баланс дома из-за нежелания платить. Муниципальное управление имущественных и земельных отношений подало на жильцов дома в суд.

В суд пришли около 30 ответчиков. Они утверждали, что из-за подъемника им некуда ставить велосипеды и коляски. Одна из жительниц с детьми заявила, что не хочет ждать с «ребенком и сумками», пока инвалид съедет вниз.

В местном управлении ЖКХ объясняли, что на обслуживание пандуса потребуется около 16 рублей в месяц с квартиры. Там также заявили, что инвалид, живущий на первом этаже, платит за капремонт и содержание лестниц, чтобы «обеспечить комфорт жителям верхнего этажа». Ответчики считают, что обслуживание обойдется в 40 тысяч рублей в месяц, а после смерти инвалида подъемник окажется никому не нужен, но обслуживание станет дороже. Жильцы предложили мужчине платить за обслуживание самостоятельно из своей пенсии по инвалидности.

После получения иска жильцы организовали общее собрание жильцов и избрали нового председателя, который не имеет полномочий на подписание документов о приемке подъемника в состав общего имущества дома. В мэрии на это ответили, что в таком случае им придется подавать иск не к председателю, а к каждому из собственников жилья.

Ранее в Нижневартовске коммунальщики приварили скамейку к крыльцу дома и заблокировали выезд местному жителю в инвалидной коляске. Мать мужчины рассказала, что в управляющей компании, которая ранее согласилась оплатить содержание электрического пандуса, не стали выполнять обещание, а усугубили ситуацию. Местные депутаты нашли деньги на покупку пандуса, но жители подъезда отказались каждый месяц платить два рубля за электричество ради инвалида.

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