Россиянку с инвалидностью не пустили в фитнес-клуб

В городе Кириши Ленинградской области россиянке, которая передвигается в инвалидной коляске, запретили заниматься в фитнес-клубе из-за претензий персонала. Об этом сообщает «Такие дела».

По данным издания, 28 мая Дарья Лекомцева пришла в зал «Фитнес тайм» после перерыва в тренировках, но в ознакомительном занятии с тренером ей отказали. Отказ был мотивирован тем, что для продолжения занятий необходима справка от дерматолога, поскольку без этого документа нельзя посещать душ и бассейн. Уточняется, что ни душ, ни бассейн недоступны людям в инвалидной коляске.

С 2016 года Лекомцева уже посещала «Фитнес тайм», но на какое-то время сделала перерыв. Сейчас она учится в ассоциации профессионалов фитнеса. Врачи советуют Лекомцевой регулярные физические нагрузки, однако, по ее словам, в зале для посетителей с инвалидностью ей приходится сталкиваться с нарушением прав.

«Говорили: если ты упадешь, мы тебя не поднимем. Мне пришлось подписать бумагу, что все под моей ответственностью. Но есть решения, которые я принимаю, — залезть на тот или иной тренажер, а есть то, что может произойти в клубе с любым человеком», — рассказала Лекомцева.

Сотрудники фитнес-клуба заявили изданию, что справки от дерматолога должны предоставлять все клиенты клуба. Лекомцева намерена писать жалобу в Роспотребнадзор.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафных санкций за отказ инвалидам, пожилым и людям с заболеваниями в доступе к товарам и услугам. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин привел в пример ситуацию, когда человека на инвалидной коляске не пускают в публичное место. С таким же ущемлением прав, по его словам, могут сталкиваться родители детей с особенностями развития.

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