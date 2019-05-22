В России начнут наказывать за отказ обслуживать инвалидов и пожилых

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафных санкций за отказ инвалидам, пожилым и людям с заболеваниями в доступе к товарам и услугам. Об этом сообщает ТАСС в среду, 22 мая.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин привел в пример ситуацию, когда человека на инвалидной коляске не пускают в публичное место. С таким же ущемлением прав, по его словам, могут сталкиваться родители детей с особенностями развития.

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«Ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тысяч жалоб от людей, которые столкнулись с подобным отношением», — добавил он.

Штрафы, по замыслу авторов инициативы, снизят эту статистику. Должностное лицо предлагается наказывать в рамках административного кодекса штрафом в размере до 30 тысяч рублей, юридические лица — до 100 тысяч рублей.

Исключения коснутся авиаперевозок пассажиров, обеспечения доступа к управлению транспортным средством, доступа к развлекательным объектам повышенной опасности (аттракционам), а также продажи отдельных видов товаров несовершеннолетним.

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