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Российские чиновники заказали беседы о духовности за полмиллиона рублей

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Правительство Ленинградской области заказало конференцию о духовных традициях региона за 500 тысяч рублей, сообщает 47news.

По информации издания, открытый конкурс чиновники объявили 19 декабря прошлого года. Тендер выиграла компания «Эктум», снизившая цену до 440 тысяч рублей. Ленинградский университет имени Пушкина, где по техзаданию должно пройти само мероприятие, до конкурса не допустили.

Согласно заданию, исполнитель должен провести кофе-брейк и обед, тематическую выставку и деловую игру, победители которой в качестве приза получат сертификаты в спортивный магазин. Конференция рассчитана на 150 человек.

В сентябре прошлого года сочинская прокуратура не разрешила городской администрации потратить 6,2 миллиона рублей из бюджета на покупку мебели. В описании закупки чиновники указали, что интересующая их мебель должна быть с обивкой из высококлассной натуральной кожи и с декоративной отделкой из ценных пород дерева. Прокуратура запретила транзакцию как «не отвечающую понятию муниципальных нужд и способную привести к неэффективному использованию бюджетных средств».

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