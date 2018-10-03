Российские коммунальщики потратили полмиллиона рублей на билеты на концерт Шнура

Жилищный комитет Санкт-Петербурга проведет проверку подведомственного предприятия ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» из-за просочившейся в СМИ информации о покупке коммунальщиками билетов на концерт группы «Ленинград». Об этом сообщает РИА Новости.

«По факту выхода публикации в ряде СМИ о приобретении подведомственным предприятием жилищного комитета ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" билетов на концерт группы "Ленинград" на сумму около 480 тысяч рублей комитет силами контрольно-ревизионного отдела и отдела обеспечения закупок и учета имущества проведет проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия и работу в рамках государственного заказа», — уточнили в пресс-службе комитета.

Информация о закупке билетов на крупную сумму появилась в СМИ вечером 2 октября. Сам документ был размещен на сайте госзакупок 21 сентября. Наименование закупки обозначено как «Корпоративное мероприятие (посещение концерта)».

По информации «Фонтанки.ру», коммунальщики приобрели 40 билетов в VIP-зону на концерт «Ленинграда» у компании «Аллошоу» по 12 тысяч за билет. Услуга была оказана коммунальщикам без наценки, уточняет издание, билеты в VIP-зону по такой же стоимости предлагаются всем желающим.

В сентябре сочинская прокуратура не разрешила городской администрации потратить 6,2 миллиона рублей из бюджета на покупку мебели. В описании закупки чиновники указали, что интересующая их мебель должна быть с обивкой из высококлассной натуральной кожи и с декоративной отделкой из ценных пород дерева. Прокуратура запретила транзакцию как «не отвечающую понятию муниципальных нужд и способную привести к неэффективному использованию бюджетных средств».

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