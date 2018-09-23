Шнуров и Агутин спели «Фигню»

Леонид Агутин и Сергей Шнуров исполнили в эфире Первого канала песню «Фигня». Видео опубликовано на Youtube-канале передачи «Вечерний Ургант».

Певцы вспоминают о временах, когда «ближе было дальше, а уже было шире». В припеве они жалуются на то, что постоянно меняются, но «постоянно получается какая-то фигня».

20 сентября вышел клип группировки «Ленинград» на песню «Цой», режиссером выступил автор фильма «Хардкор» Илья Найшуллер. Ролик был раскритикован интернет-пользователями, которым не понравилась излишняя реклама и упоминание лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

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