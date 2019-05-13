Минтруд предложил работодателям откупиться от трудоустройства инвалидов

Минтруд разработал несколько законопроектов в рамках эксперимента по трудоустройству инвалидов, согласно которым в нескольких регионах работодатели смогут заплатить компенсацию вместо найма людей с ограниченными возможностям. Юридические лица за подобное нарушение предлагается крупно штрафовать, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С целью установления дополнительного способа выполнения квоты в "пилотных" регионах предусматривается введение компенсационной выплаты, что позволит работодателям не искать "обходных" путей для выполнения квоты», — говорится в сообщении министерства. В пресс-службе отметили, что сейчас квоту можно выполнить только через трудоустройство инвалида, и это «вызывает много нареканий» у работодателей и государства.

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Вырученные деньги будут поступать в фонд содействия трудоустройству инвалидов, который создадут в каждом субъекте — участнике эксперимента. Их планируется тратить на организацию стажировок, профессиональное обучение и подготовку людей с ограниченными возможностями, а также переустройство рабочих мест для них.

Еще одно из предложений Минтруда — повысить штрафы для тех, кто отказывается нанимать инвалидов и платить компенсацию. Согласно предложенным поправкам в в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), должностных лиц предлагается штрафовать максимум на 20 тысяч рублей, юридических лиц — до 300 тысяч.

Эксперимент пройдет в Якутии, Воронежской, Орловской, Свердловской и Тверской областях с 1 января 2020 года до 31 декабря 2025 года.

Сейчас в регионах в организации, где работает от 35 до 100 человек, должно быть не более трех процентов инвалидов. Если работников больше 100, то квота может составлять от двух до четырех процентов.

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