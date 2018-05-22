Власти Подмосковья рассказали о развитии доступной среды

Более четырех тысяч объектов социальной инфраструктуры в Подмосковье сделают доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья, заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. Ее слова во вторник, 22 мая, приводятся на сайте регионального правительства.

«Всего в Подмосковье семь тысяч приоритетных объектов социальной инфраструктуры, в этом году должны быть доступны 4,48 тысячи объектов», — уточнила Фаевская.

Она также напомнила о результатах трудоустройства инвалидов в Подмосковье в прошлом году. Так, при содействии органов службы занятости было трудоустроено 1,724 тысячи человек. При финансовой поддержке службы занятости собственное дело открыли 23 жителя.

«Государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда в 2017 году была оказана 567 людям. В результате инвалиды получили навыки самостоятельного поиска подходящей работы и самопрезентации: научились составлять резюме, вести деловую беседу с работодателем», — рассказала Фаевская.

10 мая сообщалось, что почти 18 миллионов рублей выделят из федерального бюджета на создание доступной среды в парках, библиотеках и других учреждениях культуры региона.