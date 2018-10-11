Россия
 
Последние новости
США запретили все полеты F-35
Лишенные табака туркмены перешли на поштучную покупку сигарет с рук
Пилоты назвали возможную причину запрета телефонов на борту
Константинополь снял анафему с глав двух украинских церквей
В Белоруссии запретили речевку «Кто не скачет, тот москаль!»
Ведущий НТВ пригрозил гостю шоу «кровавыми соплями» и выгнал из студии
Британцы устроили разборки с кирпичами на оживленной дороге
Девушка потеряла память и забыла родных и любимую
Московский зоолог раскусил бесполого жителя британского посольства 
Нурмагомедов выдвинул UFC ультиматум
Новости партнеров

Обидное слово станет поводом для масштабного опроса россиян

Перейти в «Мою Ленту»

Общероссийский народный фронт (ОНФ) проведет масштабный социологический опрос, в том числе среди людей с ограниченными возможностями, и выяснит, нужно ли отказаться от использования термина «инвалид» в правовых документах. Об этом сообщается пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Помимо опроса активисты фронта проанализируют публикации в СМИ, соцсетях о проблемах россиян с инвалидностью. Для всестороннего изучения вопроса будет создана рабочая группа с участием экспертов и общественников.

В организации считают понятие «инвалид» некорректным в современных российских реалиях. «Такой термин ничего не говорит о правах и потребностях людей этой категории, поэтому наши эксперты считают, что куда важнее менять не само слово, а вносить изменения в его определение и толкование», – сказал эксперт ОНФ по делам инвалидов Александр Лысенко.

По его словам, слово «инвалид» сегодня содержится в более чем 18 тысяч федеральных нормативных актов, и еще больше – в региональных документах. «К сожалению, полная замена этого термина потребует колоссальной и дорогостоящей работы», — добавил Лысенко.

Ранее сообщалась о планах Минтруда отказаться от использования понятия «инвалиды» в российском законодательстве. В ведомстве посчитали этот термин устаревшим.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минтруд планирует отказаться от «инвалидов»
Супруги три года притворялись инвалидами ради экономии на ЖКХ
Инвалиду с ДЦП отказали в посещениях торгового центра
Другие материалы рубрики
Россия00:0110 октября

«Даже при Сталине так не судили!»

Рассказ судьи о приговорах, коллегах и тайнах российского правосудия
16:20Сегодня

Суд в Томске признал противозаконной работу журналиста на митинге

19:46 9 октября

Два подростка погибли после взрыва в спортшколе Дагестана

17:54Сегодня

Глава Башкирии подал в отставку

Россия00:0110 октября
Эту девочку еще можно спасти

Дожить до дня рождения

Годовалую Сашу спасет срочная операция на трахее
14:45Сегодня

В Чечне рассказали о судьбе взбесившего Кадырова юноши

20:13 3 октября

Учительница пыталась научить ребенка английскому и отлупила его рабочей тетрадью

16:21Сегодня

Российские школьницы избили девочку и сняли издевательства на видео

Россия00:03 8 октября

«Не мог бы ты держать меня за волосы и прижать к стене?»

Секс, каким мы его знаем, исчезнет. Может, это и к лучшему
16:01Сегодня

Правивший 18 лет политик подал в отставку

10:01Сегодня

ЛДПР устроила своему губернатору самую представительную инаугурацию

15:14 3 октября

Путин назвал типичную ошибку всех империй

Россия
«Даже при Сталине так не судили!»
Рассказ судьи о приговорах, коллегах и тайнах российского правосудия
В России заговорили об изменениях в Конституции
Кому важно переписать главный документ страны. И что поменяется в жизни россиян
«Не мог бы ты держать меня за волосы и прижать к стене?»
Секс, каким мы его знаем, исчезнет. Может, это и к лучшему
«Помню, как волосы вставали дыбом»
История россиянки, выросшей в монастыре
Ольга«Кто беднее, того и хватают. Как хочешь, так и живи»
Пыталась прокормить детей, но ее осудили за подработку: история матери-одиночки
Суд в Томске признал противозаконной работу журналиста на митинге
Глава Башкирии подал в отставку
Все материалы
Мир
«Американцы улыбаются тебе, но считают грязным мексиканцем»
Они любят Россию и ненавидят США. Все из-за коммунизма
Мелания Трамп сочла себя самым затравленным человеком в мире
Заподозренных в связях с ИГ россиян задержали в Турции
Похищен самый молодой миллиардер Африки
Якудза вербовали бомжей для строительства олимпийских объектов
США и Голландия раскрыли российских шпионов
Что известно об офицерах ГРУ и их тайной работе
Будущее рядом
Их сажают в лагеря, разлучают с детьми и убивают. Все ради любви к родине
Все материалы
Бывший СССР
Большой раскол
Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
«Немцы разрешали нам ночевать только в хлевах»
В войну украинские националисты сделали ставку на Гитлера. И проиграли
Белорусы поймали российского террориста
Литва узаконила лекарства с коноплей
США распекли Россию за страдания жителей Донбасса
Венгрия уличила Украину во лжи
Все материалы
Экономика
Гнили с головы
Это была крупнейшая компания мира. Он едва не привел ее к краху
Одна из крупнейших платежных систем сообщила об утечке данных
Группа «Черкизово» представила свою продукцию на агровыставке «Золотая осень»
Американская экономика запустила принцип домино и обвалила мир
Названы лучшие страны для работы
Корпорация МСП приняла участие в форуме «Россия — спортивная держава»
В России нашли зарплаты европейского уровня
Все материалы
Силовые структуры
«Трупы выносили из бараков с отпиленными головами»
Лучший карманник СССР — о том, как власти уничтожали воров в законе
«Там была мясорубка»
Силовики жестоко подавили бунт в омской колонии. Кто и почему его устроил?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В Татарстане задержали лидеров террористической организации
Следователи завели дело после аварии на «Союзе»
Полковника Службы внешней разведки нашли мертвым в Москве
Ответственного за госавиацию в России потребовали арестовать
Все материалы
Наука и техника
Катастрофа ракеты «Союз»
На борту были космонавты. Таких аварий не случалось 40 лет
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
«Это будет самоубийством»
Почему политики врут, а люди боятся смерти и не летят на Марс. Отвечает философ
Раскрыты подробности аварии на «Союзе»
У экипажа «Союза» нашли проблемы со здоровьем
Российская «Черная дыра» легла на дно
Стали известны последствия аварии «Союза»
Все материалы
Спорт
Александр Кокорин и Павел МамаевКокорина и Мамаева задержали
Им грозит до семи лет тюрьмы. Пути назад нет
Нурмагомедов выдвинул UFC ультиматум
Следствие потребует арестовать Кокорина и Мамаева
Бывший зэк поведал об уготованной для Кокорина и Мамаева жизни в тюрьме
Кокорин пожаловался на назвавшего его мразью следователя
Кокорин и Мамаев свалили вину на пиво и раскаялись
«Монако» избавился от тренера
Все материалы
Культура
«Роман Полански никогда не остановится»
Венсан Перес о работе с одним из самых скандальных режиссеров планеты
«Можно быть девчонкой и надирать всем задницы»
Горячие танцы, дерзкие строки, смелые рисунки — женщины захватывают хип-хоп
Золотая смазка
Почему власть отвернулась от главной театральной премии России
Две девушки разделись догола на лавке и обмазали себя джемом ради искусства
Обвиненный в педофилии актер из «Глухаря» совершил суицид в СИЗО
Главный арт-объект Перми пообещал жителям скорую смерть
Сыгравшая монахиню немка обнажилась перед полицейскими и попала на видео
Все материалы
Интернет и СМИ
«Просто захватить сеть. Любую. Чтобы было»
Воровать у людей стало слишком просто. Теперь цель хакеров — мировое господство
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
В Болгарии изнасиловали и убили журналистку
Она разоблачала чиновников и бизнесменов. Ее смерть назвали казнью
В сети вычислили виновника аварии «Союза»
Петросян собрался выселить Степаненко из шикарной квартиры
«Роскосмос» отчитался об успешном запуске после аварии и подчистил концы
Новую защиту в Windows 10 обошли
Все материалы
Ценности
Потеряли берега
Как съездить на самый пафосный курорт Франции и не умереть от зависти
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
«Плохо царей наших кормят!»
Как развлекался Александр I, пока Наполеон захватывал Россию
«Самая сексуальная сумка 1990-х» вернулась в моду
Выбрано лучшее платье Кейт Миддлтон
Найден способ разгладить одежду без утюга
Дешевое платье сожительницы Тимати возмутило фанатов
Все материалы
Путешествия
Грозный шик
Скамейки, гонки и арабский принц. Как столица Чечни отметила юбилей
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Дальний рубеж
Они победили суровую природу и дошли до границы России и США
Российская консалтинговая компания стала представителем нового ростовского отеля
Пилоты назвали возможную причину запрета телефонов на борту
Молодожены перебрали с алкоголем и ненароком купили отель
Российские аэропорты назовут именами великих
Все материалы
Из жизни
Адам Анханг с отцомЛюбовь зла
Смерть молодого миллионера расследовали 13 лет. Убийца был прямо под носом
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
«Я консервировал лучшего друга»
Он четверть века резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его
Безработный от скуки притворился врачом в больнице и обманул всех
Девушка потеряла память и забыла родных и любимую
Дьяволопоклонники принесли в жертву четверых ради выигрыша в лотерее
Из глаза достали 15-сантиметрового паразита
Все материалы
Календарь «Мисс тюнинг-2019»
Самые ожидаемые и горячие фотографии этого года
Тест-драйв Ferrari 488 Spider
Всё, что мы знали о суперкарах без крыши, было неверно.
Видео: Ламба за 28 млн
Самый дорогой Lamborghini в России — почему он столько стоит и совсем не похож на ваш автомобиль?
Insomnia: лучший мотоцикл
Проект из России победил на Чемпионате мира по кастомайзингу
Mazda представила обновленный CX-5 с турбомотором
Lada XRay с 21-сантиметровым клиренсом стала серийной
Японцы превратили Mazda MX-5 в классический Corvette
Все материалы
Дом
Это я удачно зашел
Домушники тащат из квартир все что ни попадя. Это смешно и страшно
Больше чем отель
«Трофейные» гостиницы обогащают культуру и историю городов, в которых находятся
Без крыши
Молодежь не хочет покупать жилье. Или не может?
На рынке ультрадорогой недвижимости обнаружили засилье тайных сделок
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
Соблюдение ЗОЖ предложили сделать обязательным условием получения маткапитала
Бывшую сотрудницу полиции оштрафовали на 10 миллионов рублей за покупку квартиры
Все материалы