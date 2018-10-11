Обидное слово станет поводом для масштабного опроса россиян

Общероссийский народный фронт (ОНФ) проведет масштабный социологический опрос, в том числе среди людей с ограниченными возможностями, и выяснит, нужно ли отказаться от использования термина «инвалид» в правовых документах. Об этом сообщается пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Помимо опроса активисты фронта проанализируют публикации в СМИ, соцсетях о проблемах россиян с инвалидностью. Для всестороннего изучения вопроса будет создана рабочая группа с участием экспертов и общественников.

В организации считают понятие «инвалид» некорректным в современных российских реалиях. «Такой термин ничего не говорит о правах и потребностях людей этой категории, поэтому наши эксперты считают, что куда важнее менять не само слово, а вносить изменения в его определение и толкование», – сказал эксперт ОНФ по делам инвалидов Александр Лысенко.

По его словам, слово «инвалид» сегодня содержится в более чем 18 тысяч федеральных нормативных актов, и еще больше – в региональных документах. «К сожалению, полная замена этого термина потребует колоссальной и дорогостоящей работы», — добавил Лысенко.

Ранее сообщалась о планах Минтруда отказаться от использования понятия «инвалиды» в российском законодательстве. В ведомстве посчитали этот термин устаревшим.

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