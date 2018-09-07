Инвалиду с ДЦП отказали в посещениях торгового центра

Жителю Башкирии Данису Бердину, страдающему детским церебральным параличом и не умеющему разговаривать, отказали в праве посещать торговый центр в городе Ишинбае, сообщила Bash.News его мать Римма Бердина.

«Он у меня очень любит диски, складывает их по цветам, — рассказала женщина. — В магазине обычно ходит вдоль прилавков, может, конечно, что-то попытаться спросить у продавцов, но тут как правило без меня не обойтись. А однажды нас попросили выйти на улицу». Причиной тому стали жалобы администратору здания от продавцов, которые якобы боятся молодого человека, пояснила мать 31-летнего инвалида.

Бердина попросила руководство ТЦ дать официальный отказ, но навстречу ей не пошли. При этом, как стало известно изданию, продавцы знают об этой истории.

Местная прокуратура организовала проверку сообщения о дискриминации инвалида, передает ТАСС.

28 июня сообщалось, что суд на Камчатке привлек к ответственности местное кафе за дискриминацию слепого россиянина. Мужчину, пришедшего поужинать со своей знакомой и собакой-поводырем, отказались обслужить даже после соответствующего требования от прибывших на место полицейских.

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