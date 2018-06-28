Пришедшего поужинать слепого россиянина отказались впустить в кафе

На Камчатке суд оштрафовал кафе «Уют», сотрудники которого не пустили пришедшего поужинать слепого россиянина из-за его собаки-поводыря, сообщает региональная прокуратура.

«Администратор и руководитель организации заявили о раскаянии, уже находясь в прокуратуре при вынесении постановления о возбуждении административных дел. Они заверили, что подобные ситуации никогда больше не повторятся», — отмечено в сообщении.

Однако при рассмотрении административного дела о дискриминации (статья 5.62 КоАП РФ) в качестве отягчающего обстоятельства было учтено то, что работники заведения не послушали сотрудников полиции, прибывших на место по вызову от инвалида.

По решению суда «Уют» выплатит 90 тысяч рублей штрафа, а его администратор — 2,5 тысячи. Прокуратура также подготовила иск о взыскании с заведения 50 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред потерпевшему.

Инцидент произошел вечером 12 мая в городе Елизово. 41-летний инвалид первой группы Юрий Корабельников пришел в кафе со своей знакомой и лабрадором Техасом. Мужчина показал на входе документы об инвалидности и на собаку-поводыря.

«На глазах у всех, в присутствии спутницы, с которой мужчина хотел провести время в кафе, его фактически выставили за дверь, разрешая пройти лишь при условии оставления собаки на улице, — рассказали в надзорном органе. — В качестве альтернативы паре предложили поужинать в летней беседке — на улице, несмотря на холодную пасмурную погоду»

Затем мужчина обратился в городскую прокуратуру.

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