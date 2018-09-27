Минтруд планирует отказаться от «инвалидов»

Минтруд может отказаться от использования термина «инвалиды» в российском законодательстве. Об этом газете «Известия» рассказали в пресс-службе ведомства.

Данный термин в министерстве посчитали устаревшим и предлагают заменить его на другой, отражающий правозащитную модель государственной политики в отношении людей с ограниченными возможностями. Издание выяснило, что до конца года с соответствующей инициативой Минтруд обратится в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), где должны будут провести научно-исследовательскую работу по этой теме.

В ФМБА на запрос «Известий» о вариантах для замены термина не ответили.

2 августа стало известно, что столичный регион запланировал трудоустроить в Подмосковье порядка 32 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам представителей властей, очень часто инвалид не хочет работать, поскольку опасаются лишиться пособий.

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