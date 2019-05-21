В России упростили процедуру получения инвалидности

Правительство своим постановлением упростило процедуру и сократило сроки освидетельствования граждан для получения инвалидности, сообщается на сайте кабинета министров.

Обмен необходимыми документами будет происходить в электронном виде, переход к этой практике произойдет постепенно. Со временем оформить все нужные документы можно будет через портал госуслуг.

«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида», — говорится в документе. В случае отсутствия доступа к информационным системам в учреждении данные будут переноситься на бумагу.

В пресс-службе Минтруда уточнили, что теперь для направления гражданина на медико-социальную экспертизу нужно его письменное согласие, которое он будет предоставлять медицинской организации на месте. Полученного направления будет достаточно для прохождения процедуры, дополнительных заявлений не потребуется. Также россиянин сможет самостоятельно обратиться в бюро МСЭ без направления из медорганизации, чтобы получить копии акта протокола, дубликат справки или изменить персональные данные.

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