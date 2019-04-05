Инвалид в коляске не смог преодолеть сугробы и заставил чиновников работать

Власти Ноябрьска распорядились расчистить городские дороги от снега после того, как очевидцы сфотографировали мужчину на инвалидной коляске, которому пришлось ехать вместе с машинами по проезжей части из-за неубранного тротуара, пишет «Комсомольская правда».

По информации издания, автор фото выложил снимок не только в соцсети, но и отправил в Instagram мэру Алексею Романову. Тот выехал на место, чтобы разобраться в ситуации, поскольку в отчетах его подчиненных и подрядчика была указана другая информация — в бумагах говорилось, что коммунальщики якобы уже два дня усердно чистят улицы и активно борются с последствиями снегопада.

В итоге чиновники признали неудовлетворительным состояние тротуаров на улице Мира, где было сделан снимок. После этого городские службы оперативно устранили сугробы.

Издание не уточняет, был ли кто-то наказан по факту инцидента.

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