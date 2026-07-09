Олимпийская чемпионка Мельникова рассказала об опасностях поездок в США

Олимпийская чемпионка Мельникова заявила, что в США небезопасно

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в своем Telegram-канале рассказала об опасностях поездок в США.

Спортсменка призналась, что во время поездки столкнулась с ощущением небезопасности, к которому она не привыкла в России. В одном из магазинов Чикаго Мельникова случайно показала содержимое кошелька — там находились несколько сотен долларов. Продавец прямо сказал ей, что ходить с такими деньгами в городе — безрассудно, что испугало ее.

«Когда живешь в России, кажется, что мир везде такой же безопасный. В Москве ты не боишься, что у тебя кто-то что-то сворует», — отметила гимнастка. Она добавила, что во время путешествий по другим странам начинаешь осознавать: безопасность — это реальная проблема, и везде советуют держать сумки при себе, не носить крупные суммы и быть осторожной.

Ранее Мельникова раскрыла отношение иностранцев к соотечественникам. Спортсменка заявила, что в гимнастике очень дружелюбная обстановка.