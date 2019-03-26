Предпринимателей заставят уважать права инвалидов

Российское правительство решило наказывать предпринимателей, отказывающихся предоставлять услуги «социально уязвимым потребителям» — пенсионерам, детям и людям с инвалидностью. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Проект закона предусматривает внесение изменений в статью 14.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в частности введение штрафов за нежелание обслуживать граждан «по причинам, связанным с состоянием здоровья, ограничением жизнедеятельности, возрастом». Для должностных лиц штрафы составят от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 100 тысяч.

В пояснительной записке сказано, что в последнее время участились случаи, когда инвалидам и пожилым людям отказывают в оказании тех или иных услуг по «формальным, ментальным, маркетинговым, имиджевым причинам». Так, по данным Роспотребнадзора, ежегодно чиновники получают более 20 тысяч жалоб на нарушение потребительских прав пожилых и инвалидов. В некоторых российских регионах доля таких сообщений доходит до 20 процентов от общего числа обращений.

Сейчас в КоАП прописана ответственность на нарушения в сфере защиты прав потребителей, но ничего не говорится о дискриминации людей с инвалидностью.

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