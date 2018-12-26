Российских детей с синдромом Дауна отказались пустить в контактный зоопарк

Приемная мать четырех детей с синдромом Дауна Мирослава Коллавини рассказала на своей странице в Facebook об отказе пустить их в контактный зоопарк на юге Москвы.

«Мы ваших детей сразу выведем, вдруг они агрессивно накинутся на енота. И вообще, вам лучше не ходить к нам», — цитирует женщина администратора учреждения.

Перед этим Коллавини попросила скидку, положенную инвалидам. На просьбу предоставить подтверждающий права на льготу документ она ответила, что бумаги остались в машине, а болезнь у детей и так налицо.

Сотрудницу контактного зоопарка смутило, что воспитанники москвички эмоционально общались друг с другом и другими детьми и показывали пальцами в витрину.

«У меня золотые дети, без истерик поняли что животные решили лечь поспать, пожелали им спокойной ночи и поехали домой», — добавила Коллавини и попросила у подписчиков совета, как поступать в случае подобных отказов.

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