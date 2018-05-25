Инвалида не пустили в кафе из-за собаки-поводыря

В городе Елизово на Камчатке инвалида по зрению не пустили в кафе с собакой даже после того, как вмешалась полиция, сообщает Vostok.Today.

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По информации издания, мужчина с собакой-поводырем хотел поужинать в кафе со своей спутницей, но администратор заведения не пустил их внутрь из-за животного. Инвалид показал сотрудникам документы, подтверждающие его статус, и рассказал о нормах законодательства. Когда и это не помогло, он вызвал полицию. Прибывшие на место полицейские не смогли убедить владельца кафе пропустить гостей. Единственное, что предложили слепому, — сесть на летней террасе в холодную погоду.

В отношении кафе возбуждено дело о дискриминации (статья 5.62 КоАП). Отягощающим обстоятельством стало невыполнение работниками требования сотрудников МВД. Организации грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

В ноябре 2017 года в Петербурге мальчика в инвалидном кресле не пустили в кафе кинотеатра, потому что он не собирался делать заказ. Школьник, в свою очередь, рассказывал, что его попросили покинуть заведение, потому что гостям не понравился его внешний вид.

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