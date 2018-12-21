Кондукторша пригрозила расправой ехавшему с псом в автобусе незрячему россиянину

В Екатеринбурге незрячий инвалид Ринат Шайдуллин рассказал порталу 66.ru, что подвергся издевательствам и угрозам со стороны кондукторши в автобусе.

Причиной конфликта стал отказ Шайдуллина заплатить отдельно за провоз собаки-поводыря. «Я говорил о федеральном законе, рассказывал, что это не просто собака, показывал шлейку, на что она отвечала, что все равно оштрафуют, и надо платить», — отметил инвалид.

Претензии кондукторши поддержал один из пассажиров, который представился полицейским. Он предложил выкинуть инвалида из автобуса вместе с собакой.

«Говорит, мы тебе руки-ноги переломаем, чтобы ты, богом обиженный нищеброд, вообще не смог кататься в автобусах и не выходил из дома, мол, зачем ты вообще куда-то ходишь», — цитирует Шайдуллин женщину.

Опасаясь, что от слов кондукторша и поддерживающие ее люди перейдут к действиям, мужчина позвонил в 112.

В автотранспортном предприятии извинились за произошедшее и сообщили о начале проверки в отношении своей сотрудницы. «Будут приняты меры вплоть до увольнения. У нас периодически проводят специальный инструктаж со специалистами. На собрание 26 декабря к нам после этого случая снова придут из Областного центра реабилитации инвалидов, договоренность уже есть», — добавили в компании.

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