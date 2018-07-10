Колясочница заставила российскую авиакомпанию продать ей билет

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» попыталась отказать члену Общественной палаты России Галине Горбатых в покупке билета из-за того, что у нее — инвалида-колясочницы — не было сопровождающего, сообщает бурятский телеканал «АТВ».

«Они объяснили, что у них всего один бортпроводник, что, если он будет занят только мной, остальные пассажиры пострадают. И нужно брать обычное место», — отметила Горбатых.

Женщина планировала посетить всероссийский форум инвалидов-колясочников, который пройдет в октябре в Южно-Сахалинске, и хотела заранее приобрести билет.

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Бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова рассказала телеканалу, что в «ИрАэро» направлено обращение с требованием провести внутреннюю проверку по факту произошедшего. «В ближайшее время, наверное, с Минтрансом, общественниками проведем, скажем так, круглый стол — учебу, — сказала она. — Пригласим туда авиакомпании, которые находятся у нас здесь на территории региона, выработаем рекомендации».

В итоге Горбатых билет все же продали, после того как она указала на нарушение компанией российского законодательства.

В июне 41-летнего инвалида с собакой-поводырем не пустили поужинать в одно из камчатских кафе. По данным надзорного органа, мужчина предъявил на входе все подтверждающие инвалидность документы, но его «фактически выставили за дверь» и предложили разместиться на улице, несмотря на холодную погоду. По решению суда кафе оштрафовано на 90 тысяч рублей, а также выплатит 50 тысяч рублей компенсации потерпевшему.

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