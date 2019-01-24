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Сломанный недовольными соседями пандус для ребенка-инвалида починили

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Пандус, установленный для семьи с ребенком-инвалидом, который недавно сломали жильцы многоэтажного дома на юго-востоке Москвы, починили. Об заявил глава муниципального округа Лефортово Михаил Сурков, его слова приводятся на сайте столичного отделения партии «Единая Россия».

«С жителями дома проведена разъяснительная работа. Ждем результатов оперативной работы от сотрудников полиции и надеемся, что подобного больше не повторится», — сказал чиновник.

Он добавил, что в ближайшее время подъезд дома будет оборудован дополнительным стационарным пандусом.

Об инциденте сообщалось ранее 24 января. По словам матери ребенка, трудности начались через несколько недель после установки пандуса. Сначала кто-то залил лаком щеколду, на которую он закрывался, а затем конструкцию и вовсе выломали.

Москвичка обратилась в полицию, но никаких действий не последовало. За дело взялся Следственный комитет, который проверит обстоятельства случившегося.

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