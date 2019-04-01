Россиянин почистил снег с крыши дома и провалился в туалет

Рабочий в Перми чистил снег с крыши двухэтажного дома и провалился в одну из квартир вместе с потолком, сообщает 59.ru.

По данным портала, мужчина упал вместе с несколькими слоями потолка в санузел квартиры второго этажа, когда проходил через чердак — под ним обрушился деревянный пол. Рабочий получил ушибы.

Жительница пострадавшей квартиры вызвала специалистов управляющей компании «Домовладение», которые закрыли дыру фанерой. «Пока нам никто ничего не обещал, а в понедельник придет комиссия — будут решать, что делать дальше. Пока ванной нам нельзя пользоваться», — рассказала она.

По ее словам, дом, построенный около 70 лет назад, трясется из-за работы стиральной машинки и стоит под наклоном, а его крыша постоянно протекает. В 2014 году здание было признано аварийным, однако власти не решили вопрос переселения жильцов.

21 марта стало известно, что временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов прослезился, слушая рассказ многодетной матери из Читы о ее тяжелой жизни в аварийном доме с ребенком-инвалидом и еще шестью детьми. Он поручил «всеми силами» решить ее жилищный вопрос и предоставить ребенку-инвалиду медицинскую помощь, а затем освободил от занимаемых должностей нескольких высокопоставленных чиновников, в том числе министра труда и социальной защиты населения.

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