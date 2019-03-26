Прослезившийся из жалости к россиянам губернатор уволил трех министров

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов, который прослезился на встрече с жителями региона, освободил от занимаемых должностей нескольких высокопоставленных чиновников. Об этом сообщила пресс-служба главы региона на официальной странице в Facebook во вторник, 26 марта.

В частности, подали в отставку министр природных ресурсов региона Анатолий Романов, министр труда и социальной защиты населения Андрей Федотов. Оба чиновника покинули посты по собственной инициативе.

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Также Осипов подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию председателя правительства Забайкальского края — министра экономического развития Сергея Новиченко.

Как уточнил ТАСС источник в краевом правительстве, отставка главы Минсоцзащиты стала результатом телепередачи «Прямой эфир», в ходе которой врио губернатора в течение трех часов общался с жителями региона и отвечал на их вопросы, преимущественно касавшиеся социальных проблем.

21 марта стало известно, что Осипов прослезился, слушая рассказ многодетной матери из Читы о ее тяжелой жизни в аварийном доме с ребенком-инвалидом и еще шестью детьми. Он живо отреагировал на историю многодетной матери и поручил своим подчиненным «всеми силами» решить ее жилищный вопрос и предоставить ребенку-инвалиду медицинскую помощь.

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