Россиянина без ног и руки передумали штрафовать за нескошенную траву

Административная комиссия Архангельского района Башкирии передумала штрафовать за нескошенную траву жителя села Казака, у которого нет руки и обеих ног. Об этом сообщает телеканал «360».

Комиссия не нашла нарушений в действиях местного жителя. Мужчине вызвались бесплатно помочь два адвоката из Уфы. Также отмечается, что по фотографиям, которые рассматривались на заседании, нельзя понять, кому принадлежит заросший участок.

17 мая «Комсомольская правда» писала о том, что 65-летнему пенсионеру Виктору Ананьеву выписали штраф за нескошенную траву на его участке. Ответственные лица заявляли, что высокая трава создавала пожароопасную ситуацию.

По словам мужчины, он живет один и помочь ему некому. Раньше к нему приходил социальный работник, но он не видел его уже в течение полугода. После того, как стало известно о штрафе, к инвалиду пришли соседи и убрали всю траву.

В мае сообщалось, что в Еманжелинске Челябинской области медики оставили лежать инвалида на куче подгузников для взрослых. Мужчину привезли на госпитализацию, но не предоставили койки. Очевидцы пытались связаться с администрацией больницы, однако на их звонок не ответили.

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