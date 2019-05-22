Российские медики оставили инвалида ночевать в куче подгузников

В Еманжелинске Челябинской области приемное отделение городской больницы №1 не приняло инвалида на госпитализацию. Медики оставили его лежать на подгузниках для взрослых. Об этом сообщается в паблике во «ВКонтакте», где также были опубликованы фото спящего в куче подгузников мужчины.

По данным авторов поста, вечером 21 мая инвалида привезли на госпитализацию, но не предоставили койки. Они также пытались связаться с администрацией больницы, но на их звонок не ответили.

По словам Александра Ромаченко, прокомментировавшего запись в соцсети, на фото «не инвалид, а буйный». Пользователь написал, что из-за упразднения вытрезвителей их стали отвозить в приемный покой. «Полиция выясняет, кто он и откуда. Ему даже водички поставили», — добавил он.

«Его, скорее всего, некуда было положить. В челябинских больницах такая же проблема, и все почему-то считают медсестер виноватыми, как будто это они сокращают койки», — предположила Анастасия Сивачева в комментариях.

В апреле сообщалось о российских детях, которые три часа играли рядом с брошенным медиками трупом в одном из дворов Санкт-Петербурга. По словам очевидцев, приехавшие на вызов медики зафиксировали смерть мужчины и уехали. Специальные службы не смогли своевременно забрать труп. Видео инцидента появилось в сети.

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