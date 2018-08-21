Российских медиков заподозрили в антисанитарии при работе с детьми

Управление Следственного комитета по Смоленской области проверит клиническую больницу №1 после появления в СМИ информации об ужасных условиях содержания малолетних пациентов в инфекционном отделении, сообщается на сайте ведомства.

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«Следователями будут тщательно проверены факты, изложенные в статье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее жительница Смоленска рассказала изданию Readovka.News, что во время пребывания в больнице со своим маленьким сыном она стала свидетелем издевательства персонала над детьми из детского дома. По ее словам, сироты в возрасте до 2,5 лет лежали в инфекционном отделении в отдельной палате, и к ним почти никогда никто не заходил и не проверял, кроме как во время утреннего обхода.

«Утром придут, укол сделают, капли закапают, таблетку впихнут и все. Памперсы меняются раз в три дня», — вспоминала женщина. Она сообщила, что у одного из маленьких мальчиков после долгого ношения старого подгузника появились «даже не опрелости, а язвы, которые сочились». Из-за этого он все время кричал и не мог ходить. Когда горожанка сняла с ребенка грязный памперс и оставила его ненадолго голышом, врачи сказали ей, что «это не эстетично».

Женщина также пожаловалась изданию, что в больнице нет горячей воды, поэтому детей не моют и не подмывают. Она добавила, что у половины детей вши, «они сутками сидят голодные, грязные». После того, как смолянка начала возмущаться ситуацией, ее «быстренько выписали».

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