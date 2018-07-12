Власти предложили россиянам из аварийного дома отдать детей в приют

В Кургане жители разрушающегося многоквартирного дома на улице Гагарина получили письмо от заместителя губернатора области Александра Карпова с предложением отдать детей в приют, сообщила Znak.com одна из владелиц квартир в доме Ольга Притчина.

Взрослым же предложили переехать в «маневренный фонд», где им предоставят по шесть квадратных метров на человека.

Жильцы отказались от таких условий расселения. В суде рассматривается их иск к мэрии. Представители мэрии в ответ заявили, что, несмотря на аварийный статус жилого дома, в здании нет муниципального жилья ,и с формулировкой о переселении администрация Кургана не согласна.

Деформация и разрушение конструкций указанного дома началось в 2016 году. Тогда из-за перекоса оконных проемов стали лопаться стекла. В мае 2017 года по результатам экспертизы комиссия приняла решение о нецелесообразности ремонта и опасности дальнейшего нахождения людей в этом здании.

Однако в мэрии на вопросы о расселении отвечают лишь отписками, заявляют жители. Администрация города предприняла попытку укрепить фундамент здания деревянными балками, но это не помогло.

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