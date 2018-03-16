Старая крыша российского завода рухнула на элитный внедорожник директора

В Казани внедорожник Toyota Land Cruiser гендиректора завода раздавило кирпичами обвалившегося фронтона крыши старого здания его же предприятия. Об этом сообщается в паблике «Казань Онлайн» во «ВКонтакте».

«На ремонт здания не вкладывались, вот, получи», — отметил один из комментаторов. «Что все так за крузак переживают? Купят новый, делов-то. А здания эти сносить собирались, по слухам», — подчеркнул другой.

Инцидент произошел около полудня в пятницу, 16 марта, на улице Дементьева, пишет «Комсомольская правда». Крыша обвалилась у здания заводоуправления КАПО имени Горбунова. Кирпичи также повредили стоявший рядом Daewoo Matiz.

«После разбора завалов установлено, что пострадавших людей нет», — рассказали изданию в республиканском МЧС. Причина происшествия устанавливается.

В феврале сообщалось, что житель Омска за месяц предсказал обрушение аварийного дома с жертвами из-за халатности властей. В результате ЧП погибли двое мужчин.

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