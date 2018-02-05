Омич за месяц предсказал обрушение дома с жертвами из-за халатности властей

В Омске двое мужчин погибли при обрушении ветхого двухэтажного здания на улице Нейбута, передает «СуперОмск».

Инцидент произошел в воскресенье, 4 февраля. За месяц до этого — 30 декабря — местный житель выложил в сети видео, где выразил опасение о том, что подобное может произойти, так как подлежавшее сносу выселенное сооружение не было ограждено и фактически не охранялось.

Александр Шаронихин / YouTube

«Нет ни ограждения, и всем наплевать, что могут зайти дети, на них может что-нибудь обрушиться, либо просто бомжи зайдут. Администрация Центрального округа ничего не делает, ни за чем не следит. Когда погибнет ребенок или взрослый, тогда все забегают», — прокомментировал происходящее омич.

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По данным издания, у мэрии был договор с частной фирмой на охрану и снос здания.

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) начали доследственную проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и подрядчиков.

«По предварительным данным, дом был расселен летом 2017 года, [погибшие под завалами] мужчины – 46 и 52 лет – постояльцы социально-реабилитационного центра для бездомных находились в здании незаконно, по-видимому, они разбирали стену», — говорится на сайте регионального управления СКР.

В декабре прошлого года 80 жильцов пятиэтажки в городе Юрьевце Ивановской области успели покинуть дом до обрушения стены из-за того, что один из них проснулся в три часа ночи и, услышав подозрительный треск, разбудил соседей.

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