На пассажиров метро Тбилиси обрушился потолок

Rustavi 2 / Facebook

На станции метро «Варкетили» в Тбилиси на пассажиров обрушилась часть подвесного потолка над платформой.Об этом сообщает телеканал Rustavi 2.

Инцидент произошел утром 30 января. Rustavi 2 сообщает о семи пострадавших, по данным «Sputnik Грузия», пострадали 11 человек.

На место прибыл мэр города Каха Каладзе, который пообещал, что виновные в произошедшем будут найдены и наказаны. До конца дня «Варкетили» будет закрыта, на станции работают криминалисты.

Ремонтные работы на станции завершились в августе 2017 года. Тогда же установили подвесной потолок.

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