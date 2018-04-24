Восьмилетний мальчик рассказал о топивших его в унитазе воспитателях приюта

Следователи проверяют информацию о жестоком обращении педагогов с восьмилетним воспитанником социального приюта в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Накануне местное издание «Блокнот» опубликовало в своем YouTube-канале видео, на котором мальчик рассказывает приехавшей навестить его маме о жестоких воспитателях: они привязывают его к стулу, бьют ногами, дают лекарства (от них он якобы спит по несколько дней), «топят в унитазе вниз головой». На кадрах женщина осматривает ребенка и находит у него несколько синяков.

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