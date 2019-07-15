Российский инвалид на коляске получил баррикаду вместо подъемника

Коммунальщики Нижневартовска приварили скамейку к крыльцу дома и заблокировали выезд местному жителю на инвалидной коляске. Об этом URA.RU рассказала мать мужчины Татьяна Кориненко.

«Теперь мы даже по лестницам у подъезда спуститься не можем, потому что не проехать к рельсам», — сказала она.

Женщина добавила, что в управляющей компании, которая ранее согласилась оплатить содержание электрического пандуса, выполнять обещание не стали, а, наоборот, усугубили ситуацию. По ее словам, она звонила в организацию, но там ей ответили, что ничего не знают об установке.

Директор УК «Жилищный трест №1» Оксана Фаттахова сообщила изданию, что установку пандуса сначала надо согласовать с жильцами.

Ранее инвалид мог выходить на улицу только с помощью пожилой родственницы. Местные депутаты нашли деньги на покупку ему пандуса, но надо было решить вопрос, кто будет оплачивать его обслуживание. Жители подъезда отказались каждый месяц платить два рубля за электричество ради колясочника.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!