Художник в инвалидном кресле завис на стене перед пандусом в никуда

Самарский художник Арсений «Вредитель ли?» устроил перформанс с целью привлечь внимание к проблемам людей с инвалидностью. Снимки этой инсталляции он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

На фотографиях видно, что молодой человек завис на уровне четвертого этажа пятиэтажки в инвалидном кресле. Перед ним есть лестница с пандусом, однако она ведет в никуда. Если по ней съехать, то можно разбиться.

«Я — собирательный образ российского гражданина. На 8,5 процента население состоит из людей различных групп инвалидности. Это 12,5 миллиона человек!» — пояснил художник в подписи под кадром.

Он привел в пример свою соседку, для которой лестница является «непреодолимым препятствием». «Но лестница является лишь первой "ступенью" в череде городских препятствий. Неправильные уклоны пандусов, некачественные материалы, проваливающаяся плитка, подземные переходы и многие другие опасности таит в себе окружающая нас среда», — отметил Арсений. Он заявил, что в нашей стране не принято обращать внимание на такие вещи, однако гражданам необходимо осознать масштаб проблемы.

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