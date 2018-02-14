Художница напекла пирогов и попросила измазать себя ими

Американская художница Дженнифер Рубелл устроила перформанс с 192 кремовыми пирогами. Женщина предложила посетителям нью-йоркской Галереи Мередит Розен измазать ее лицо едой, пишет портал Artnet.

Акция под названием «Согласие» начинается с того, что ее участники должны подписать договор с художницей — в нем указано, что они не должны швырять пирог издалека, использовать только одну из 192 заготовок, не делать фото и следовать технике безопасности. Один из посетителей галереи заявил, что процесс подписания соглашения, расписанного на три страницы, является частью акции.

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Отмечается, что перформанс обращает внимание на проблемы сексуальных домогательств и злоупотребление силой в отношениях. Акция должна научить участников следовать правилам и относиться к партнеру с уважением.

«Согласие» стартовало 8 февраля. Рубелл заявила, что сможет описать свои ощущения от своего перформанса только тогда, когда все пироги закончатся.

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